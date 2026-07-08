«Не время расслабляться»: Кобзев отчитался перед депутатами о борьбе с дефицитом бензина

На 40-й сессии Законодательного собрания губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил доклад о мерах по преодолению топливного кризиса. Глава региона подчеркнул, что исполнительная и законодательная власти работают в режиме «одной команды» с первых дней возникновения дефицита.

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«Действующий режим повышенной готовности не снимаем. Мы ежедневно работаем над обеспечением горючим независимых АЗС и расширяем логистику в северные территории — Свирск, Шелехов, Братск и Нижнеилимский район находятся на особом контроле», — отметил глава региона.

Губернатор подтвердил, что держит связь с федеральным центром: накануне он участвовал в совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, где обсуждалась специфика кризиса именно в Иркутской области и Забайкальском крае.

«Я доложил о поддержке наших независимых сетей АЗС. Сейчас главная задача — обеспечить "северный завоз" и бесперебойную работу аграриев и промпредприятий, закупающих топливо по прямым договорам», — добавил Кобзев.

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания признал, что ситуация на внутреннем рынке топлива с учётом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остаётся напряжённой.

Игорь Кобзев обратился к парламентариям с просьбой усилить контроль за ситуацией на местах:

«Прошу депутатов взять под усиленный контроль снабжение территорий, которые вы представляете. Необходимо продолжать активную разъяснительную работу с населением — автовладельцами, аграриями и работниками соцсферы».

Глава региона особо акцентировал внимание на социальной ответственности.

«Мы должны даже в нынешних жестких условиях обеспечить необходимый минимум топлива для всех жителей и организаций. Особое внимание уделяем социально незащищенным слоям — инвалидам и многодетным семьям», — резюмировал Игорь Кобзев.

Напомним, 3 июля губернатор подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов. С 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.