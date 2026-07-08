«Ипотека до пенсии»: реальные сроки закрытия кредитов в России выросли вдвое за четыре года

Российский ипотечный рынок меняет свою структуру. Несмотря на то что средний срок договора по-прежнему составляет около 25 лет, реальный период жизни кредита стремительно растет. По данным Frank RG, в январе 2026 года заемщики закрывали ипотеку в среднем через 9,3 года, сообщает "Коммерсант". Для сравнения: еще в начале 2022 года этот показатель составлял всего 4,4 года. Таким образом, за последние несколько лет фактический срок обслуживания долга вырос более чем вдвое.

«Разрыв между договорным и реальным сроком постепенно сокращается», — констатирует старший аналитик «Эксперт РА» Анастасия Красногорская.

При этом номинальный срок кредитования даже немного снизился: с 25,7 года год назад до 24,6 года сейчас. Это стало возможным благодаря снижению рыночных ставок (19,19% против прошлогодних 26,54%), что сделало платеж комфортнее без искусственного удлинения срока.

Главной причиной долговой нагрузки остается колоссальный разрыв между стоимостью жилья и доходами граждан.

«Повышение цены квадратного метра опережает рост реальных располагаемых доходов. В результате заемщикам приходится оформлять кредит на максимальный срок, чтобы сделать ежемесячный платеж посильным», — поясняет старший директор АКРА Ирина Носова.

По данным Росстата, средняя зарплата в феврале составила 103,9 тыс. руб. (+15,9% г/г). При этом новостройки в Москве подорожали на 25% (до 603 тыс. руб./кв. м), а в Петербурге — на 21% (до 332,6 тыс. руб.).