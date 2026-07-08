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В посёлке Мегет началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В посёлке Мегет начинается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на месте бывшего стадиона «Луч» в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В данный момент ведутся земляные работы, финансирование составляет более 343 млн рублей, завершить возведение здания планируется в ноябре 2027 года.

«Необходимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса неоднократно поднималась местными жителями на встречах с руководством региона. Уверен, что новый комплекс в будущем станет центром притяжения для детей и взрослых, заинтересованных спортом», – отметил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Изотов.

Планируется одноэтажное здание общей площадью 1,3 тыс. кв. метров, способное единовременно принять до 49 посетителей, с универсальным игровым залом и тренажёрным залом.

На прилегающей территории планируется обустроить площадки для воркаута и сдачи норм ГТО, беговые дорожки, а также сеть пешеходных дорожек, системы освещения и видеонаблюдения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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