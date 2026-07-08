Два иркутских вуза вошли в рейтинг юридических факультетов с самыми высокими зарплатами выпускников

SuperJob опубликовал рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в юридической сфере и окончивших учебные заведения в 2020–2025 годах.

Два иркутских университета вошли в список: Иркутский государственный университет занял 14-е место, где средняя зарплата выпускников за год выросла на 15 тыс. рублей и достигла 110 тыс. рублей в месяц, а Байкальский государственный университет расположился на 18-й строчке с показателем 97 тыс. рублей (+10 тыс. за год).

Лидерами рейтинга стали МГИМО с медианной зарплатой 230 тыс. рублей, МГУ им. Ломоносова — 200 тыс., а третье место поделили СПбГУ и НИУ ВШЭ — по 180 тыс. рублей. В ИГУ 69% выпускников остаются работать в городе, в БГУ — 76%.