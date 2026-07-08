Ипотечный шторм: как спрос на кредиты взлетел на 47% за один летний месяц

В июне 2026 года российский рынок ипотеки продемонстрировал взрывную динамику. По предварительным данным Frank RG, объем выдач подскочил на 47% относительно мая и на 55% год к году, превысив отметку в 475 млрд руб. Всего было выдано свыше 99 тыс. кредитов (+35% к маю), сообщает "Коммерсант".

Такой скачок произошел на фоне скромных результатов других сегментов розничного кредитования.

«Выдачи по ипотечным программам резко взлетели в июне», — следует из данных аналитиков.

Основным драйвером стала программа «Семейная ипотека». Ажиотаж был спровоцирован обсуждением новых правил дифференцированных ставок, которые должны были вступить в силу 1 июля, но в итоге их перенесли на октябрь.

«Заемщики хотели успеть оформить продукт на действующих условиях», — поясняет управляющий директор НРА Константин Бородулин.

Крупнейшие игроки рапортуют о колоссальном росте:

Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк нарастили выдачи по программе на 69–88%.

Т-Банк, Совкомбанк и Абсолют увеличили показатели более чем вдвое.

Параллельно ожила рыночная ипотека. Её доля в выдачах достигла рекордных 56%. Этому способствовало снижение средних ставок до 18,75–19,11% (минус 2,5 п.п. с начала года).

«Часть клиентов брала рыночную ипотеку с расчетом на рефинансирование в будущем», — добавляет зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

Средний размер чека также вырос на 9%, достигнув максимума с января — 4,79 млн руб.

Эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса до 1 октября, однако ожидают его неравномерности от месяца к месяцу.