Эн+ Гидро – победитель конкурса «Выбор чистой энергии - 2025» в номинации «Источник чистой энергии»

Эн+ Гидро, входящая в энергохолдинг Эн+, стала победителем в ключевой номинации «Источник чистой энергии» всероссийского конкурса «Выбор чистой энергии - 2025». Победа подтверждает ведущую роль компании в развитии безуглеродной энергетики страны и её статус надёжного поставщика зелёной электроэнергии.

Церемония награждения прошла в рамках Годового общего собрания Ассоциации «Совет рынка». Компании вручили диплом и статуэтку, изготовленную с использованием возобновляемой энергии. Подтверждением служит QR-код на статуэтке – он ведёт на зелёный сертификат, удостоверяющий низкоуглеродное происхождение использованной энергии.

Победа Эн+ Гидро особенно значима на фоне активного роста рынка зелёных сертификатов в России. Четыре гидроэлектростанции Эн+ получили свидетельства о квалификации как объекты, работающие на основе возобновляемых источников энергии — это позволяет компании выпускать атрибуты генерации, подтверждающие низкий углеродный след электроэнергии, и продавать их бизнесу и частным лицам, заинтересованным в сокращении своего воздействия на климат.

Сергей Кузнецов, директор Эн+ Гидро: «Эта награда – подтверждение того, что наш стратегический курс на развитие гидрогенерации абсолютно верен. Гидроэнергетика – самый надёжный и технологически зрелый источник чистой энергии в мире. Мы гордимся тем, что являемся ключевым активом для снижения нагрузки на окружающую среду в масштабах страны и помогаем стране выполнять свои климатические обязательства, обеспечивая промышленность и людей предсказуемой и экологически чистой электроэнергией».