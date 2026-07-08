«Президент в курсе»: Кобзев доложил Путину о бензиновом кризисе и поддержке независимых АЗС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил на 40-й сессии Законодательного собрания, детально разъяснив причины острого топливного кризиса. Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации.

«Владимир Владимирович Путин дал поручение и компании "Роснефть", и правительству РФ внимательно вникнуть в процесс обеспечения региона топливом и поддержать независимые сети», — отметил губернатор.

Кобзев пояснил причину коллапса: структура рынка Приангарья специфична. На вертикально-интегрированные компании (ВИНК) приходится лишь 30% продаж, тогда как остальные 70% занимают независимые игроки. Из-за падения доли продаж на биржевых торгах нефтяными компаниями с 20% до 10%, частники не смогли закупить достаточные объемы горючего.

По словам главы региона, федеральный штаб под руководством Александра Новака собирается неоднократно, а сегодня состоится совещание непосредственно у президента.

«Вчера я отдельно докладывал по поддержке независимых АЗС. И сегодня уже, когда будет доклад президенту, мы должны чётко сформировать нашу позицию».

Игорь Кобзев озвучил конкретные потребности независимого сектора розничной торговли:

«Позиция наша следующая: нам нужны гарантированные поставки независимым АЗС на уровне прошлого года с учетом дефицита в 10–15% для всех территорий. Но это должна быть именно гарантированная поставка».

По словам губернатора, на июль месяц для независимых сетей предварительно зарезервировано 30 тысяч тонн топлива. Эти же цифры ранее озвучивал депутат Госдумы Сергей Тен.

«Понятно, что хотелось бы всё получать через наш Ангарский НПЗ. Если решение примут сегодня, это узаконят, то все независимые АЗС приступят к торговле ГСМ», — резюмировал Кобзев.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. 3 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов.