Грузовики уходят в минус: российский рынок тяжелых машин провалился на 17%

В первом полугодии 2026 года российский рынок крупнотоннажных грузовиков (HCV) сократился на 17,3%, составив 18 194 штуки, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».
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Лидерами продаж остаются отечественные марки:
- КАМАЗ — 6 981 шт. (+8,8%)
- SITRAK — 1 545 шт. (-61,2%)
- FAW — 1 510 шт. (-23,4%)
- MAZ — 1 367 шт. (-18%)
- URAL — 1 147 шт. (+3,4%)
Эксперты связывают падение с системными проблемами:
- Повышение утилизационного сбора увеличило стоимость техники.
- Высокие ставки сделали лизинг невыгодным.
- Заморозка инвестиционных проектов в строительстве и логистике.
- Переизбыток техники, закупленной в 2023–2024 годах.
Напомним, по итогам 2025 года рынок упал на 54%, до 46,9 тыс. единиц.
«Причины спада носят системный характер. Динамика рынка HCV напрямую отражает замедление темпов экономического роста в стране», — отмечают аналитики.