Грузовики уходят в минус: российский рынок тяжелых машин провалился на 17%

В первом полугодии 2026 года российский рынок крупнотоннажных грузовиков (HCV) сократился на 17,3%, составив 18 194 штуки, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

Лидерами продаж остаются отечественные марки:

КАМАЗ — 6 981 шт. (+8,8%)

SITRAK — 1 545 шт. (-61,2%)

FAW — 1 510 шт. (-23,4%)

MAZ — 1 367 шт. (-18%)

URAL — 1 147 шт. (+3,4%)

Эксперты связывают падение с системными проблемами:

Повышение утилизационного сбора увеличило стоимость техники.

Высокие ставки сделали лизинг невыгодным.

Заморозка инвестиционных проектов в строительстве и логистике.

Переизбыток техники, закупленной в 2023–2024 годах.

Напомним, по итогам 2025 года рынок упал на 54%, до 46,9 тыс. единиц.

«Причины спада носят системный характер. Динамика рынка HCV напрямую отражает замедление темпов экономического роста в стране», — отмечают аналитики.