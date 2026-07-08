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Грузовики уходят в минус: российский рынок тяжелых машин провалился на 17%

В первом полугодии 2026 года российский рынок крупнотоннажных грузовиков (HCV) сократился на 17,3%, составив 18 194 штуки, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

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Лидерами продаж остаются отечественные марки:

  • КАМАЗ — 6 981 шт. (+8,8%)
  • SITRAK — 1 545 шт. (-61,2%)
  • FAW — 1 510 шт. (-23,4%)
  • MAZ — 1 367 шт. (-18%)
  • URAL — 1 147 шт. (+3,4%)

Эксперты связывают падение с системными проблемами:

  • Повышение утилизационного сбора увеличило стоимость техники.
  • Высокие ставки сделали лизинг невыгодным.
  • Заморозка инвестиционных проектов в строительстве и логистике.
  • Переизбыток техники, закупленной в 2023–2024 годах.

Напомним, по итогам 2025 года рынок упал на 54%, до 46,9 тыс. единиц.

«Причины спада носят системный характер. Динамика рынка HCV напрямую отражает замедление темпов экономического роста в стране», — отмечают аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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