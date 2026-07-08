«Нет смысла бороться с бензином деньгами»: Шохин призвал забыть про таргет ЦБ и строить НПЗ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал пересмотреть подходы к контролю инфляции. Выступая на выездной сессии Веронского Евразийского экономического форума в Екатеринбурге, он подчеркнул бесперспективность исключительно монетарного регулирования, сообщает ТАСС.

«Победить рост цен на топливо методами денежно-кредитной политики невозможно. Необходим баланс между монетарными инструментами и стимулированием инвестиций», — заявил Шохин.

По его словам, Центральный банк жестко нацелился на достижение инфляционного таргета в 4%, однако инфляция обусловлена множеством немонетарных факторов.

«Проблема топлива и роста цен на топливо — это зло, которое не решается одними деньгами. Нужны инвестиции в восстановление нефтеперерабатывающих заводов и других мощностей», — подчеркнул глава РСПП.

Шохин призвал власти взвесить целесообразность борьбы с инфляцией исключительно монетарными средствами и рассмотреть возможность стимулирования инвестиций в производство.

«Нужно искать баланс интересов, а не следовать прямолинейной траектории», — заключил он.