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«Антирекорд на бирже»: акции ВТБ рухнули до 60 рублей, обновив историческое дно

В четверг, 8 июля, акции ВТБ продолжали коррекцию на фоне общего роста российских индексов. К обеду котировки снизились на 0,85%, до уровня 64,5 руб.

За последнюю неделю ценные бумаги банка потеряли около 11%, обновив исторический минимум на отметке 60,3 руб. Предыдущий антирекорд был зафиксирован осенью 2025 года на уровне 68 руб.

Аналитики связывают падение с действиями крупных акционеров, ожидающих дополнительной эмиссии акций.

«Мы объясняем распродажи выходом из капитала банка крупных миноритариев. Вероятно, инвесторы опасаются ухудшения прогнозов чистой прибыли ВТБ на 2026 год с текущих 600 млрд руб.», — отметила аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Напомним, в мае наблюдательный совет ВТБ объявил о допэмиссии акций в целях сотрудничества с Wildberries по цене 87 руб. за бумагу. На момент объявления премия к рынку составляла около 9%, но сейчас она достигла 45%.

«Возможно, ВТБ понизит цену SPO на 10–20%, чтобы привлечь больше участников. Это может негативно сказаться на котировках в краткосрочной перспективе, но создаст драйвер роста в будущем», — добавила эксперт.и.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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