«До свидания, дивиденды»: инвесторы вынесли «Полюс» на 23% вниз и похоронили его историю до 2030 года

Российский рынок 8 июля предпринимает попытку восстановиться после вчерашнего обвала. К середине дня индекс Мосбиржи прибавляет 0,31%, поднявшись до 2197 пунтов, РТС растет на те же 0,31% (909 пунктов). Однако оптимизм инвесторов сдерживается обвалом в секторе драгметаллов.

Главным драйвером роста выступает нефть. Brent взлетел почти на 6% и торгуется выше $78 за баррель из-за резкого обострения конфликта между США и Ираном — режим прекращения огня сорван, что грозит перебоями поставок с Ближнего Востока. На этом фоне уверенно дорожают акции нефтяников: Роснефть (+4,23%), Сургутнефтегаз (+2,87%) и ЛУКОЙЛ (+2,65%). Дополнительный импульс бумагам «Роснефти» дает скорый дивидендный гэп (последний день для покупки под выплаты).

На противоположном полюсе рынка находится компания «Полюс». Ее котировки рухнули на 23,6%. Причиной стала новость о том, что менеджмент планирует полностью отказаться от дивидендов вплоть до 2030 года. Для инвесторов это означает слом всей долгосрочной стратегии вложений. Падение оказалось настолько стремительным, что Московская биржа была вынуждена перевести торги акциями компании в режим дискретного аукциона.

Ситуацию усугубляет обвал цен на сырье: золото потеряло более 2%, серебро упало на 4%, платина и палладий теряют около 5%. Это тянет вниз весь сектор золотодобытчиков («Селигдар» -4,54%) и смежных металлургов. Бумаги Норникеля (-7%) и Русала (-5,25%) страдают не только от дешевых металлов, но и от общего негатива к компаниям с высокой долговой нагрузкой, куда также относится Segezha (-3,27%). В лидерах падения оказался и ЕвроТранс (-12,57%) на фоне новостей о техническом дефолте по облигациям.

Рубль демонстрирует смешанную динамику: доллар укрепляется до 76,8 рубля, тогда как евро и юань снижаются. Эксперты ожидают, что во вторник российский фондовый рынок продолжит двигаться в широком боковом коридоре 2160–2220 пунктов, переваривая последствия сегодняшнего дивидендного отсечения у МТС, Мосбиржи и других крупных эмитентов.