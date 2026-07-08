Казахстан разрешил въезд машинам лишь раз в сутки, спасая свои АЗС от россиян

Казахстан ввел жесткий лимит на пересечение границы для автомобилистов, чтобы защитить собственный рынок топлива. Вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев подтвердил 7 июля: теперь грузовой и легковой транспорт из соседних стран может въезжать на территорию Казахстана или покидать ее не более одного раза в сутки, передаёт "Коммерсант".

Эта мера стала ответом на комплексную задачу по борьбе с «серым» вывозом горюче-смазочных материалов (ГСМ). Ранее власти республики уже запретили экспорт нефтепродуктов автотранспортом и ввели ограничения на поставки легких дистиллятов по железной дороге. Несмотря на то что дефицит бензина фиксируется именно в России, а премьер-министр Олжас Бектенов поручил жестко контролировать границы еще в конце июня, в Минэнерго Казахстана допускали возможность прямых поставок топлива северному соседу. Однако текущие правила фактически блокируют массовый реэкспорт.

Ситуация внутри России остается напряженной. Топливный кризис начался в конце мая, и к началу июля ограничения на продажу бензина затронули уже более 30 регионов. Российские власти ведут переговоры об импорте горючего, однако страны-поставщики официально не раскрываются. На этом фоне Кремль сообщает о создании оперативного штаба мониторинга рынка под контролем президента, а правительство РФ до конца июля продлило запрет на экспорт бензина и ввело жесткие меры стабилизации цен на бирже.