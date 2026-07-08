Утвержден финальный инфраструктурный план экотропы с системой смотровых площадок в Ново-Ленино

В микрорайоне Ново-Ленино Иркутска активно преображается особо охраняемая природная территория «Птичья гавань». Здесь создается современная экологическая тропа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

Строители уже завершили самый трудоемкий этап: территорию расчистили, провели вертикальную планировку и сформировали сеть дорожек с парковкой. Основание под асфальтобетон готово, установлен бортовой камень, забиты сваи для будущих конструкций. Сейчас специалисты сваривают металлический каркас переходов. Впереди — монтаж деревянного настила, который сделает прогулку максимально уютной, а также укладка финального покрытия на тротуаре.

«Это будет уникальное общественное пространство для Ленинского округа, — рассказывает начальник департамента городской среды администрации Иркутска Екатерина Люкшина. — „Птичья гавань“ станет точкой притяжения для любителей тишины и природы. На этой территории обитает более 210 видов пернатых, которые прилетают к нам со всей страны. Уверена, горожане оценят возможность наблюдать за ними в комфорте».

Проект превратит заказник в полноценный парк отдыха. Для посетителей проложат удобные пешеходные маршруты и смотровые площадки. Инфраструктуру дополнят уличные качели, скамейки для отдыха, информационные стенды о местной фауне и необычные урны в виде скворечников. Чтобы гости могли рассмотреть редких птиц вблизи, установят стационарный бинокль и специальные присады.

Всего в 2026 году столица Приангарья получит семь новых благоустроенных зон по президентской программе. Помимо «Птичьей гавани», масштабное обновление ждет Каштаковскую рощу, сквер имени Ю. А. Ножикова, парк отдыха «Караси», «Сквер Будущего», территорию у культурного центра Александра Вампилова и сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской больницы.