Новости

АВТО
«То, что должно было занять три года, случилось за три дня»
«Все что было в наличии – распродано, все, что в пути, – законтрактовано»
«Мы наблюдаем взрывной спрос на электрокары и гибриды» – Евгений Горбачев, «Чистая энергия»
Все материалы сюжета

Курсы валют ЦБ РФ на 9 июля: 76,4026 руб/доллар США и 87,3511 руб/евро

ЦБ РФ с 9 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,4026 руб.
  • 1 евро - 87,3511 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,2190 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2768 р. (0,36%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4535 р. (0,52%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1510 р. (0,13%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес