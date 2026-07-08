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Цифровой пропуск на заправку: как Алтай борется с бензиноманией с помощью BigData

Власти Республики Алтай с 9 июля внедряют автоматизированную систему «Контроль отпуска топлива» на всех автозаправочных станциях региона. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале, передаёт РБК.

«Информационная система позволит отслеживать каждую заправку и предотвратить злоупотребления», — пояснил губернатор.

Теперь бензин и дизельное топливо будут отпускаться только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Оператор обязан внести государственный номер автомобиля в единую базу, которая автоматически ограничит повторную заправку сверх установленной нормы.

Меры приняты для снижения ажиотажного спроса на топливо, который наблюдается в Горно-Алтайске и других районах.

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«Мы вынуждены ограничить объемы отпуска, чтобы равномерно распределить ресурсы и избежать дефицита», — подчеркнул Турчак.

В городах Горно-Алтайск, Майма, Чемал, Чоя и Турочак лимит составит:

  1. 30 литров бензина;
  2. 50 литров дизельного топлива в сутки.

В остальных районах сохраняются действующие ограничения:

  • 50 литров бензина;
  • 100 литров дизельного топлива в сутки.

Заправка топлива в канистры объемом до 10 литров также будет возможна только при предъявлении документа на транспортное средство. Нарушения чреваты административным штрафом для владельцев и должностных лиц АЗС.

«Введённые меры временные и направлены на стабилизацию топливно-энергетической системы региона. Запасы топлива сформированы, поставки на АЗС осуществляются ежедневно», — успокоил Турчак.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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