«Жёстче, чем ждали»: Трамп рассказал о «хороших отношениях» с Путиным перед новым звонком

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным сегодня вечером. Об этом американский лидер сообщил журналистам на открытой части встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, передаёт РБК.

«Я много с ним общаюсь. Сейчас немного реже, но отношения очень хорошие», — сказал Трамп (цитата по The Guardian).

Американский президент выразил уверенность, что и Путин, и Зеленский хотят завершения конфликта.

«Они оба встретятся, и "что-то произойдет"», — добавил он.

Незадолго до этого Трамп провел отдельные телефонные переговоры с российским и украинским лидерами. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского кризиса. Владимир Путин проинформировал об обстановке на линии боевого соприкосновения и сообщил о взятии Константиновки в ДНР.