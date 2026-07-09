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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июля: 10 208,2998 руб/1 г золота и 148,9600/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 208,2998 руб.
  • 1 грамм серебра - 148,9600 руб.
  • 1 грамм платины - 4 040,8999 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 145,9099 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,3303 р. (0,72%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9600 р. (1,95%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 82,5599 р. (2,09%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,8199 р. (1,81%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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