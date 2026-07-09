«Создадим сеть малых НПЗ»: Кобзев предложил Путину радикальное решение проблемы дефицита топлива

Президент России Владимир Путин провел в формате видеоконференции совещание с членами Правительства. Одной из тем стала работа транспортного комплекса. О ситуации в Иркутской области детально доложил губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак сообщил о принятых мерах по стабилизации внутреннего рынка:

«Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Ранее они большую часть топлива покупали на бирже или у посредников, теперь переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и регоператорами, например, как это было сделано в Иркутской области и Забайкальском крае», — подчеркнул Новак.

Глава региона рассказал, что принятые экстренные меры начали приносить результат. На данный момент отпуск всех видов топлива населению осуществляется на 101 АЗС: из них 72 станции принадлежат «Роснефти», остальные являются независимыми операторами, куда уже поступило горючее по вновь заключенным договорам.

«Ситуация в регионе непростая, но контролируемая. Определена потребность в топливе на три месяца вперед, отрабатываем вопрос поставок с «Роснефтью» и независимыми АЗС. Также продолжаем работать в штабном режиме как с Правительством РФ, так и с главами других регионов. На совместных совещаниях мы не раз обсуждали идею создания сети малых НПЗ и сегодня коллеги озвучили ее Президенту, она была поддержана», — сказал Игорь Кобзев.

Напомним, ранее Кобзев пояснил причину коллапса: структура рынка Приангарья специфична. На вертикально-интегрированные компании (ВИНК) приходится лишь 30% продаж, тогда как остальные 70% занимают независимые игроки. Из-за падения доли продаж на биржевых торгах нефтяными компаниями с 20% до 10%, частники не смогли закупить достаточные объемы горючего.

Губернатор сообщил, что благодаря решениям федерального и регионального оперштабов удалось стабилизировать обстановку: время ожидания в очередях сократилось до 1–2 часов. Ежедневно проводится сбор информации и отправка данных в Минэнерго о текущих остатках горючего, объемах его реализации и потребностях всех независимых компаний.

Владимир Путин высоко оценил запас прочности энергосистемы страны:

«Очевидно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое главное — создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире, нужно просто организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они распределяли продукт не только внутри своих АЗС, но и выдавали независимым АЗС».