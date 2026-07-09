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«Бензиновый скачок»: почему цены на топливо вырвались вперёд инфляции и что с этим сделает ЦБ

В России с 30 июня по 6 июля рост потребительских цен ускорился до 0,31%, что на 0,09 п.п. выше предыдущей недели. Годовая инфляция (сумма за 12 месяцев) к 6 июля снизилась до 5,61% с 6,01%, что обусловлено переносом индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 октября.

«В прошлом году из-за индексации тарифов ЖКХ в первую неделю июля произошла традиционная волна ускоренного роста недельной инфляции», — поясняет Росстат.

С начала года к 6 июля потребительские цены выросли на 4,49%, с начала месяца — на 0,26%. Наибольший вклад внесли цены на топливо:

  • Автомобильный бензин подорожал на 2,11%;
  • Дизельное топливо — на 3,35%.

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Недавно Банк России неожиданно снизил ключевую ставку всего на 0,25 п.п. вместо ожидаемого 0,5 п.п. При этом регулятор ужесточил риторику, заявив, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем заложено в апрельском базовом сценарии.

Глава РСПП Александр Шохин призвал пересмотреть контроль инфляции. По его словам, достичь цели ЦБ в 4% только монетарными методами невозможно из-за влияния немонетарных факторов. Для сдерживания цен на топливо необходимы инвестиции в восстановление нефтеперерабатывающих заводов и других мощностей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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