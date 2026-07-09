Спрос на моторное топливо в России вырос на треть: правительство вводит новые меры

Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть по сравнению с прошлым годом, что создало дополнительные сложности на топливном рынке страны. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, передаёт газета "Ведомости".

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Новак отметил, что вследствие атак на российскую топливно-энергетическую инфраструктуру несколько нефтеперерабатывающих заводов получили повреждения, что привело к временному снижению производства бензина и дизельного топлива. Изменение маршрутов доставки топлива и значительный рост спроса вызвали повышенную нагрузку на сети АЗС, увеличение очередей и времени заправки.

Для стабилизации ситуации правительство и нефтяные компании уже приняли ряд мер. Введён полный запрет на экспорт бензина, задействован потенциал малых и средних НПЗ, увеличена загрузка действующих заводов, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые на более поздний срок. Также на рынок направлены ранее накопленные запасы топлива.

Дополнительно с 8 июля введён запрет на экспорт дизельного топлива. В июле планируется расширение импорта нефтепродуктов и увеличение производства топлива более низкого экологического класса. Для поддержки импорта продлена нулевая ставка пошлины на импорт нефтепродуктов и прорабатываются скидки на железнодорожные тарифы для перевозки импортного топлива. Кроме того, норматив продаж бензина на бирже снижён с 15% до 10%, а рост цен на торгах ограничен.

Новак сообщил, что независимые сети АЗС переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями для обеспечения необходимого объёма топлива. Такая практика уже действует в Иркутской области и Забайкальском крае. Ранее независимые АЗС приобретали нефтепродукты преимущественно через биржу или посредников. Из примерно 29 тысяч АЗС в России около 20 тысяч принадлежат независимым операторам.

Кроме того, было предложено создать в России сеть малых нефтеперерабатывающих заводов. Президент Путин поддержал эту инициативу, отметив важность привлечения малого и среднего бизнеса в отрасль и пообещав активизировать работу в этом направлении.

Кроме того, президент подчеркнул, что крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании должны поставлять нефтепродукты не только на собственные АЗС, но и независимым сетям.