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Рак-2050: почему к середине века число жертв онкологии утроится

Всемирная организация здравоохранения опубликовала ежегодный глобальный доклад, в котором спрогнозировала рост числа новых случаев рака до 35 млн к 2050 году. Уже сейчас в мире ежегодно регистрируется около 20,6 млн диагнозов, а жертвами болезни становятся почти 10 млн человек. Рак остается второй по распространённости причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний, передаёт РБК.

Научные прорывы в лечении и диагностике не привели к равномерному улучшению показателей по странам. Показатель пятилетней выживаемости пациенток с раком груди варьируется от 87% в развитых экономиках до 42% в беднейших странах. Лишь треть государств включают полный спектр онкологической помощи в программы обязательного медицинского страхования.

«Доступность 20 приоритетных противоопухолевых препаратов в странах с низким и средним уровнем дохода составляет от 9% до 54%, тогда как в богатых странах этот показатель достигает **68–94%»", — сообщает ВОЗ.

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Распределение заболевших по континентам следующее:

  • Азия — 56,5% смертей и 50,7% новых случаев;
  • Европа — 21% новых случаев и 20% смертей при населении всего в 9% от мирового.

Почти 40% случаев онкологии связаны с предотвратимыми факторами риска:

  • Табакокурение;
  • Употребление алкоголя;
  • Избыточный вес;
  • Недостаток физической активности;
  • Загрязнение воздуха;
  • Инфекции (ВПЧ, гепатит B/C).

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее называл похожие цифры: к 2050 году в мире будет выявлено до 35 млн случаев, а число смертей достигнет 18,5 млн. Средний возраст больных в РФ — около 65 лет, а среди молодежи значительного роста заболеваемости не зафиксировано.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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