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МВФ назвал военный конфликт США и Ирана главным риском для глобальной экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал апрельский «Мировой экономический обзор» (WEO), в котором обозначил главные угрозы для мировой экономики. Самым вероятным сценарием названа эскалация военного противостояния на Ближнем Востоке, передаёт РБК.

«Наиболее непосредственный риск для базового прогноза мировой экономики связан с событиями на Ближнем Востоке», — сказано в документе.

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Эксперты МВФ полагают, что обострение конфликта способно спровоцировать:

  • Волатильность цен на сырье;
  • Нарушение глобальных цепочек поставок;
  • Ускорение инфляции;
  • Ужесточение финансовых условий.

В фонде также указали на негативные эффекты дальнейшей фрагментации мировой торговли.

«Дальнейшая фрагментация мировой торговли способна негативно сказаться на объемах производства и повысить цены», — добавили авторы обзора.

Однако существуют и позитивные сценарии:

  • Если открытие Ормузского пролива пройдет плавно, цены на сырье окажутся ниже прогнозируемых.
  • Высокие инвестиции в искусственный интеллект и смягчение финансовых условий могут частично компенсировать геополитические риски.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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