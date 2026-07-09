МВФ назвал военный конфликт США и Ирана главным риском для глобальной экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал апрельский «Мировой экономический обзор» (WEO), в котором обозначил главные угрозы для мировой экономики. Самым вероятным сценарием названа эскалация военного противостояния на Ближнем Востоке, передаёт РБК.
«Наиболее непосредственный риск для базового прогноза мировой экономики связан с событиями на Ближнем Востоке», — сказано в документе.
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Эксперты МВФ полагают, что обострение конфликта способно спровоцировать:
- Волатильность цен на сырье;
- Нарушение глобальных цепочек поставок;
- Ускорение инфляции;
- Ужесточение финансовых условий.
В фонде также указали на негативные эффекты дальнейшей фрагментации мировой торговли.
«Дальнейшая фрагментация мировой торговли способна негативно сказаться на объемах производства и повысить цены», — добавили авторы обзора.
Однако существуют и позитивные сценарии:
- Если открытие Ормузского пролива пройдет плавно, цены на сырье окажутся ниже прогнозируемых.
- Высокие инвестиции в искусственный интеллект и смягчение финансовых условий могут частично компенсировать геополитические риски.