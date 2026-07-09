МВФ назвал военный конфликт США и Ирана главным риском для глобальной экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал апрельский «Мировой экономический обзор» (WEO), в котором обозначил главные угрозы для мировой экономики. Самым вероятным сценарием названа эскалация военного противостояния на Ближнем Востоке, передаёт РБК.

«Наиболее непосредственный риск для базового прогноза мировой экономики связан с событиями на Ближнем Востоке», — сказано в документе.

Эксперты МВФ полагают, что обострение конфликта способно спровоцировать:

Волатильность цен на сырье;

Нарушение глобальных цепочек поставок;

Ускорение инфляции;

Ужесточение финансовых условий.

В фонде также указали на негативные эффекты дальнейшей фрагментации мировой торговли.

«Дальнейшая фрагментация мировой торговли способна негативно сказаться на объемах производства и повысить цены», — добавили авторы обзора.

Однако существуют и позитивные сценарии: