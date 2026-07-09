Облигации против кризиса: почему ЦБ назвал замещающие бумаги лучшим активом июня

В июне 2026 года лидером по доходности на российском рынке стали замещающие облигации, чья полная доходность в рублях составила 10,1%. Второе место заняли депозиты в иностранной валюте: доллар США — 9,6%, юань — 9,5%, евро — 7,3%. Рублевые инструменты денежного рынка принесли инвесторам от 1,1% до 1,2%, а корпоративные облигации с рейтингами A и BBB — от 0,4% до 0,8%. Большинство других активов показали отрицательную доходность: Химическая отрасль — −16,2%;

IT-сектор — −13,7%;

Транспорт — −13%;

ОФЗ — −3,3%;

Золото — −2,3%. Среди иностранных активов худшим инструментом стал биткоин — −12,9%. За последние 12 месяцев максимальную доходность показали корпоративные облигации, рублевые инструменты денежного рынка и золото (несмотря на мартовское падение).

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