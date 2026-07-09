Топливо для всех: Путин обязал крупных игроков рынка снабжать независимые АЗС — актуальные цены в Иркутске на 9 июля

Очереди на заправках Иркутской области сократились до одного-двух часов, доложил губернатор региона Игорь Кобзев президенту Владимиру Путину. Однако проблема с доступностью топлива сохраняется: бензин для населения отпускает ограниченное число АЗС. По словам главы региона, сейчас топливо продают 101 станция, из которых 72 принадлежат «Роснефти». Надежды на нормализацию ситуации власти связывают с независимыми сетями. Напомним, вчера на совещании президент подчеркнул, что крупные нефтяные компании обязаны снабжать не только собственные заправки, но и независимых продавцов. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка, включая запрет на экспорт дизельного топлива (действует с 8 июля), расширение импорта, а также рассматривает возможность строительства мини-НПЗ в Сибири.

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива в Иркутске на 9 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 97 рублей (цены снизились на 2,70 рублей за сутки)

На АЗС продается бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль. Напомним, что с 3 июля открыта продажа бензина только по 7 адресам:



* Иркутск: ул. Сергеева, 19; ул. Челябинская, 36 (Покровский); ул. Ширямова, 19а (Боулинг); ул. Ширямова, 22а (Бумеранг); ул. Старокузьмихинская, 37.

* Ангарск: 14-й мкр-н, стр. 12 (ДОСААФ).

* п. Мамоны: мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

Компания сообщила, что информация о расширении перечня адресов автозаправочных станций будет размещена на её официальном сайте.

На заправках БРК

АИ-92 — 76 рублей 20 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 80 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 119 рублей 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 94 рубля (цены не изменились за сутки)

Напомним, компания с 3 июля возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области со следующими ограничениями:

* не более 20 литров бензина АИ-92 или АИ-95 на одно транспортное средство;

* не более 50 литров дизельного топлива — для физлиц;

* не более 150 литров дизельного топлива — для юрлиц.

Некоторые АЗС по-прежнему работают только для юридических лиц.

Адреса АЗС БРК, которые работают с физическими лицами (всего 13 точек):



* ул. Рабочего Штаба, 48;

* ул. Баррикад, 60;

* м-н Ново-Ленино, объездная дорога, 2;

* ул. Кирзаводская, 40;

* ул. Родниковая, 25 (с. Мамоны);

* м-н Юбилейный, ул. Сеченова, 1Б;

* ул. Коммунистическая, 22;

* ул. Лермонтова, 93;

* п. Усть-Орда;

* д. Куда (с. Хомутово);

* г. Шелехов, Култукский тракт, 2а;

* г. Ангарск, ул. Горького; * г. Ангарск, ул. Декабристов.

В компании добавили, что с 9 июля намерены внести изменения в правила отпуска топлива для физических и юридических лиц.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 77 рублей 90 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 50 копеек (+1 рубль 70 копеек за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (+5 рублей за сутки)

Дт — 97 рублей (+3 рубля 50 копеек за сутки)

Актуальной информации о наличии топлива корреспонденту СИА получить не удалось, но губернатор Игорь Кобзев ранее заявил, что c 8 июля планируется «запустить еще три точки сети ОМНИ».

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 95 рубля 05 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85,20 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. В связи с повышенным спросом запасы могут заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 74 рубля 09 копеек (-19 копеек за сутки)

АИ-95 — 78 рублей 10 копеек (-3 копейки за сутки)

АИ-98 — 119 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 99 рублей 79 копейка рубль (+18 копеек за сутки)

Бензин для физлиц на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, c 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. 3 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь жители отдалённых территорий смогут заливать бензин в канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей. Это же правило распространяется на предприятия пищевой промышленности, аварийные службы и сельхозорганизации, которым необходимо поддерживать работу техники вдали от городов.

Напомним, ранее Кобзев пояснил причину коллапса: структура рынка Приангарья специфична. На вертикально-интегрированные компании (ВИНК) приходится лишь 30% продаж, тогда как остальные 70% занимают независимые игроки. Из-за падения доли продаж на биржевых торгах нефтяными компаниями с 20% до 10%, частники не смогли закупить достаточные объемы горючего.