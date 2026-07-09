Зарплата без задержек: новый закон Приангарья навсегда решит проблему долгов перед учителями

В Иркутской области принят ключевой документ, призванный сделать финансирование школ и детских садов прозрачным. На сессии Законодательного Собрания окончательно утверждены поправки в областной закон №91-оз «Об отдельных вопросах образования». Инициатива была разработана по поручению губернатора Игоря Кобзева еще два года назад.

Главная цель изменений — усовершенствовать методику расчета субвенций на образование. Ранее муниципалитеты получали средства исходя из статистики прошлого периода. Это приводило к тому, что при резком росте числа учеников (например, в Иркутском районе) денег на зарплаты педагогам в бюджете не хватало до следующего пересчета.

«До сегодняшнего дня учесть увеличение числа воспитанников мы могли только в следующем году... К сожалению, это приводило к тому, что оперативно не учитывались такие процессы в объеме средств на заработную плату», — отметила заместитель Председателя Правительства Наталья Дикусарова.

Теперь расчет будет гибким: объемы финансирования будут определяться с учетом оперативной или прогнозной численности детей.

«Новые подходы позволят более точно определять объёмы финансирования с учётом демографических изменений в каждом муниципальном образовании», — отметил министр образования Максим Парфенов.

Принятие закона также позволит в 2026 году погасить кредиторскую задолженность по мероприятиям в сфере образования, накопившуюся на начало года.