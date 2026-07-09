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Рубль или доллар? Где иркутяне предпочитают хранить сбережения

Каждый второй житель Иркутска (54%) предпочитает хранить сбережения в рублях. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob с 26 июня по 3 июля 2026 года среди экономически активного населения города.

Доллар США остается главным конкурентом национальной валюты — его выбрали 34% респондентов. Доверие к евро и китайскому юаню оказалось практически равным: за европейскую валюту высказались 22%, а за азиатскую — 21%.

В исследовании выявились четкие демографические различия. Мужчины чаще женщин склоняются к иностранным валютам (доллару, евро) и юаню. Молодежь до 35 лет также проявляет больший интерес к доллару (38%) и евро (27%), тогда как горожане старше 45 лет предпочитают рубли (60%). Граждане от 35 до 45 лет лидируют по уровню доверия к китайской валюте (22%).

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Уровень образования напрямую влияет на выбор финансового инструмента. Среди людей с высшим образованием рубль выбирают 59% опрошенных, тогда как среди выпускников колледжей и техникумов этот показатель составляет лишь 40%. При этом обладатели среднего профессионального образования реже доверяют юаню (всего 7% против 22% у тех, кто окончил вуз).

Финансовый статус горожан также определяет их предпочтения: с ростом дохода увеличивается доверие к рублю, доллару и евро. Однако пик популярности юаня приходится на граждан со средним доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Если оценивать не просто текущие накопления, а абсолютную надежность для долгосрочного хранения средств, лидером вновь становится рубль — его назвали самым надежным 36% участников. Доллар занял второе место с 12%, а замыкает тройку евро (8%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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