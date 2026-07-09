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ВТБ поддержал новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир»

Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие. Банк ВТБ поддержал экранизацию фильма.  

<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>

Бэкстейдж съемок.
Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>

Бэкстейдж съемок.
Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>

Бэкстейдж съемок.
Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>

Бэкстейдж съемок.
Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>

Бэкстейдж съемок.
Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>

Бэкстейдж съемок.
Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

«Война и мир» – одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков», - прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.

Для ВТБ участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более 20 лет помогает развивать значимые проекты, в том числе помогая актуализировать русскую классическую литературу.

<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>

Бэкстейдж съемок.
Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»


<p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p> <p>Бэкстейдж съемок.<br /> Фото предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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