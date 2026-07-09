БРК перевела семь АЗС на круглосуточный режим: полный список адресов

Сеть АЗС БРК объявила о переводе семи заправок на круглосуточный график работы. Решение принято после пополнения запасов топлива.
«Поступило топливо, поэтому семь АЗС переведены на круглосуточный режим. Ограничения для физлиц по отпуску бензина — не более 20 литров (АИ-92 или АИ-95) на одно транспортное средство, а также запрет на заправку в канистры остаются в силе», — уточнили в пресс-службе компании.
Полный список АЗС БРК, работающих круглосуточно:
- Иркутск, улица Рабочего Штаба, 48;
- Иркутск, улица Баррикад, 60;
- Иркутск, улица Коммунистическая, 22;
- Иркутск, улица Лермонтова, 93;
- Иркутск, улица Кирзаводская, 40;
- Шелехов, Култукский тракт, 2а;
- Ангарск, улица Горького.
Остальные пункты сети работают в комбинированном режиме: утром обслуживают физических лиц, днем — только юридические.
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«С утра на этих АЗС действуют лимиты для физических лиц. После их исчерпания заправки работают только с юридическими лицами. На этих станциях также больше дизельного топлива», — подчеркнули в компании.
Список АЗС БРК, работающих в комбинированном режиме
- Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, объездная дорога, 2;
- Иркутск, микрорайон Юбилейный, улица Сеченова, 1Б;
- село Мамоны, улица Родниковая, 25;
- Ангарск, улица Декабристов;
- посёлок Усть-Орда;
- деревня Куда (село Хомутово).
Кроме того, в компании уточнили список АЗС, где для юрлиц топливо отпускают сверх лимитов.
- Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, объездная дорога, 2;
- Иркутск, микрорайон Юбилейный, улица Сеченова, 1Б;
- Ангарск, улица Декабристов;
- село Мамоны, улица Родниковая, 25;
- посёлок Усть-Орда;
- деревня Куда (село Хомутово).