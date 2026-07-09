БРК перевела семь АЗС на круглосуточный режим: полный список адресов

Сеть АЗС БРК объявила о переводе семи заправок на круглосуточный график работы. Решение принято после пополнения запасов топлива.

«Поступило топливо, поэтому семь АЗС переведены на круглосуточный режим. Ограничения для физлиц по отпуску бензина — не более 20 литров (АИ-92 или АИ-95) на одно транспортное средство, а также запрет на заправку в канистры остаются в силе», — уточнили в пресс-службе компании.

Полный список АЗС БРК, работающих круглосуточно:

Иркутск, улица Рабочего Штаба, 48; Иркутск, улица Баррикад, 60; Иркутск, улица Коммунистическая, 22; Иркутск, улица Лермонтова, 93; Иркутск, улица Кирзаводская, 40; Шелехов, Култукский тракт, 2а; Ангарск, улица Горького.

Остальные пункты сети работают в комбинированном режиме: утром обслуживают физических лиц, днем — только юридические.

«С утра на этих АЗС действуют лимиты для физических лиц. После их исчерпания заправки работают только с юридическими лицами. На этих станциях также больше дизельного топлива», — подчеркнули в компании.

Список АЗС БРК, работающих в комбинированном режиме

Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, объездная дорога, 2; Иркутск, микрорайон Юбилейный, улица Сеченова, 1Б; село Мамоны, улица Родниковая, 25; Ангарск, улица Декабристов; посёлок Усть-Орда; деревня Куда (село Хомутово).

Кроме того, в компании уточнили список АЗС, где для юрлиц топливо отпускают сверх лимитов.