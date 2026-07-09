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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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БРК перевела семь АЗС на круглосуточный режим: полный список адресов

Сеть АЗС БРК объявила о переводе семи заправок на круглосуточный график работы. Решение принято после пополнения запасов топлива.

«Поступило топливо, поэтому семь АЗС переведены на круглосуточный режим. Ограничения для физлиц по отпуску бензина — не более 20 литров (АИ-92 или АИ-95) на одно транспортное средство, а также запрет на заправку в канистры остаются в силе», — уточнили в пресс-службе компании.

Полный список АЗС БРК, работающих круглосуточно:

  1. Иркутск, улица Рабочего Штаба, 48;
  2. Иркутск, улица Баррикад, 60;
  3. Иркутск, улица Коммунистическая, 22;
  4. Иркутск, улица Лермонтова, 93;
  5. Иркутск, улица Кирзаводская, 40;
  6. Шелехов, Култукский тракт, 2а;
  7. Ангарск, улица Горького.

Остальные пункты сети работают в комбинированном режиме: утром обслуживают физических лиц, днем — только юридические.

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«С утра на этих АЗС действуют лимиты для физических лиц. После их исчерпания заправки работают только с юридическими лицами. На этих станциях также больше дизельного топлива», — подчеркнули в компании.

Список АЗС БРК, работающих в комбинированном режиме

  1. Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, объездная дорога, 2;
  2. Иркутск, микрорайон Юбилейный, улица Сеченова, 1Б;
  3. село Мамоны, улица Родниковая, 25;
  4. Ангарск, улица Декабристов;
  5. посёлок Усть-Орда;
  6. деревня Куда (село Хомутово).

Кроме того, в компании уточнили список  АЗС, где для юрлиц  топливо отпускают сверх лимитов.

  • Иркутск, микрорайон Ново-Ленино, объездная дорога, 2;
  • Иркутск, микрорайон Юбилейный, улица Сеченова, 1Б;
  • Ангарск, улица Декабристов;
  • село Мамоны, улица Родниковая, 25;
  • посёлок Усть-Орда;
  • деревня Куда (село Хомутово).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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