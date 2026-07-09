Иркутский музыкальный театр избавился от старого фонтана

В Иркутске объявлен старт капитального ремонта прилегающей территории Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского. Работа ведется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке федерального и регионального бюджетов на общую сумму 5,5 млн рублей.

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Работы проходят на площадке справа от главного входа, где располагается парковка. В настоящее время демонтируется нерабочий фонтан, на его месте появится асфальтированная зона отдыха с клумбами и деревьями (сирень, рябина). Завершить работы планируется к августу.

«Завершение работ станет частью масштабного благоустройства всей территории театра, концепция которого утверждена на Градостроительном совете при Губернаторе Иркутской области», — подчеркнула директор театра Татьяна Мезенцева.

Ремонт является продолжением комплексной модернизации театра, начавшейся три года назад. Недавно завершены ключевые этапы:

Ремонт плит перекрытия цокольных этажей (освободилось 104 кв.м. складских площадей);

Замена индивидуального теплового пункта и узла учета тепла;

Модернизация электроустановки здания (все кабельные линии и распределительные устройства).

Минкульт региона подчеркнул успехи театральной модернизации:

«За три года обновлено механическое, звуковое, акустическое и световое оборудование, установлен новый режиссёрский пульт, заменены кресла в зрительном зале. Далее планируется фасадная реставрация, архитектурная подсветка и полное благоустройство территории», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.