11 триллионов рублей: Иркутская область вошла в топ-3 самых дорогих регионов Сибири по стоимости недвижимости

В Иркутской области продолжается активная работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках нацпроекта «Национальная система пространственных данных». Проект реализуется Правительством региона, Управлением Росреестра и ППК «Роскадастр» по поручению Президента России Владимира Путина.

Главная цель — повышение капитализации территорий страны. Это подразумевает вовлечение объектов в экономический оборот, выявление незадействованных земель и создание условий для роста инвестиций.

«В 2026 году перед исполнителями госпрограммы Президент поставил задачу повышения капитализации территории страны», — пояснили в ведомстве.

Итоги первого полугодия обсудили на совещании в Правительстве региона под руководством министра имущественных отношений Антона Протасова.