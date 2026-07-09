11 триллионов рублей: Иркутская область вошла в топ-3 самых дорогих регионов Сибири по стоимости недвижимости

В Иркутской области продолжается активная работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках нацпроекта «Национальная система пространственных данных». Проект реализуется Правительством региона, Управлением Росреестра и ППК «Роскадастр» по поручению Президента России Владимира Путина.
Главная цель — повышение капитализации территорий страны. Это подразумевает вовлечение объектов в экономический оборот, выявление незадействованных земель и создание условий для роста инвестиций.
«В 2026 году перед исполнителями госпрограммы Президент поставил задачу повышения капитализации территории страны», — пояснили в ведомстве.
Итоги первого полугодия обсудили на совещании в Правительстве региона под руководством министра имущественных отношений Антона Протасова.
- Объем базы: На сегодняшний день в ЕГРН внесено 2,5 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 11,1 трлн руб.
- Место в СФО: По итогам на 1 мая регион занимает третье место среди субъектов Сибирского федерального округа, сообщил руководитель Управления Росреестра Виктор Жердев.