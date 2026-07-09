Чистая прибыль Сбербанка за полгода выросла на 20% и достигла почти триллиона рублей

В первом полугодии 2026 года Сбербанк продемонстрировал уверенный рост финансовых показателей. Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РПБУ) увеличилась на 20,4% в годовом выражении и составила 995,3 млрд рублей при рентабельности капитала в 23,0%. Отношение операционных расходов к доходам улучшилось до 25,7%, что свидетельствует о высокой операционной эффективности.

Клиентская база и цифровые сервисы

Количество активных розничных клиентов увеличилось за месяц на 0,1 млн человек и достигло 110,6 млн. Совокупная аудитория цифровых сервисов достигла 87,3 млн ежемесячных пользователей (MAU), из которых 84,7 млн пользуются СберБанк Онлайн (рост на 0,2 млн за месяц). Количество ежедневных пользователей (DAU) мобильного приложения выросло на 0,8 млн — до 42,7 млн человек. В июне показатель DAU/MAU увеличился на 0,9 п.п., составив 50,4%.

Число участников программы лояльности «СберСпасибо» выросло на 0,5 млн за месяц (на 3,1 млн с начала года) до 103,6 млн клиентов. Подписчиков подписочного сервиса СберПрайм стало 21,9 млн. Активная клиентская база юридических лиц составляет 3,5 млн компаний. Для развития бизнеса корпоративных клиентов в сервисе СберБизнес появился ИИ-аналитик на базе GigaChat для продавцов на маркетплейсах: цифровой помощник анализирует информацию по продажам и помогает принимать операционные решения.

Кредитование

В июне совокупный кредитный портфель вырос на 0,6% в реальном выражении. Основным драйвером стал всплеск спроса на льготную ипотеку: заемщики стремились оформить кредиты по государственным программам в ожидании изменения их условий во втором полугодии 2026 года. Всего за месяц банк выдал кредитов на сумму 641 млрд рублей.

Жилищные кредиты: портфель жилищных займов увеличился на 1,7% за месяц (или на 6,8% с начала года) до 13,2 трлн руб. За июнь выдано ипотечных кредитов на 346 млрд рублей — это максимальный результат с декабря 2025 года. В конце месяца Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,3–0,5 п.п.; минимальные ставки на первичное жилье составили 15,2%.

Потребительские кредиты: портфель без учета секьюритизации вырос на 1,6% за месяц (на 2,6% с начала года) до 3,3 трлн руб., объем выдач составил 237 млрд руб.

Прочие сегменты: портфель кредитных карт увеличился до 2,5 трлн руб. (+0,5% за месяц), автокредитов — до 0,8 трлн руб. (+2,7% за месяц).



Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 2,1% (без учета валютной переоценки) до 31,1 трлн руб. В реальном выражении за июнь он остался без изменений, однако компаниям было выдано новых займов на 2,1 трлн руб. Качество активов остается стабильным: доля просроченной задолженности не изменилась и составляет 2,9%.

Средства клиентов

Средства физических лиц прибавили 0,7% за месяц (без учета валютной переоценки) и 3,7% с начала года, составив 34,2 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 3,0% с начала года до 12,7 трлн руб. Снижение остатков в реальном выражении на 0,9% за месяц связано с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью.

Технологии и дивиденды

Важным технологическим событием стало представление новой флагманской модели GigaChat 3.5 Ultra. Нейросеть базируется на собственной архитектуре с технологией линейного внимания. Она способна автономно писать и выполнять программный код, а также взаимодействовать с внешними сервисами. Новая модель позволяет разработчикам создавать ИИ-агентов для автоматизации сложных процессов, что ускоряет внедрение агентных систем.



Ключевым корпоративным событием месяца стало проведение годового общего собрания акционеров. По итогам работы за 2025 год были утверждены рекордные дивиденды в размере 850,2 млрд рублей (37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию). Выплаты акционерам запланированы на август текущего года.