Логистический кризис: топливный дефицит вынуждает автоперевозчиков повышать ставки

Перебои с поставками топлива начинают оказывать прямое давление на рынок автомобильных грузоперевозок. Внутри России основные сложности наблюдаются в южных регионах, а на китайском направлении снижается суточный пробег и частота рейсов. Время ожидания на АЗС для большегрузов измеряется сутками, сообщает "Коммерсант".

Сильный удар по рентабельности перевозчиков нанесла отмена корпоративных скидок по топливным картам. Индивидуальные предприниматели пострадали сильнее всего, так как попали под лимиты отпуска бензина для физических лиц.

«Сегодня мы получили уведомление от коллег-автоперевозчиков о повышении тарифов минимум на 10% с 1 июля», — рассказывает сооснователь Sigma Татьяна Патужная. — «Могу предположить, что это не предел».

Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отмечает относительную стабильность ставок во внутренних перевозках, но признает наличие предпосылок к росту:

«В Сибири, на юге и в приграничных областях фиксируются перебои. В СНГ-сегменте цены на дизель выросли с 70–72 до 77–90 рублей за литр, издержки уже закладываются в ставку (+5%)».

Крупные игроки пока сдерживают рост цен благодаря долгосрочным контрактам с нефтяными компаниями и валютной индексации.

«Заказчики не подтверждают отправки по новым ценам, ждут нормализации ситуации», — поясняет коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев.

Однако доля топлива в себестоимости логистики достигает 30%. По подсчетам гендиректора «Транссертико» Александра Соболева, если цена горючего вырастет на 10%, стоимость магистральной перевозки между городами увеличится на 3%. Большинство компаний находятся «на грани выживаемости», и альтернатив автотранспорту нет.

«Электросамокаты и пешие курьеры — вот и вся альтернатива», — иронизирует Юлия Шленская, президент таможенно-логистического холдинга KBT.