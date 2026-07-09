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Дорогу к Саянску модернизируют к осени за 196,8 млн рублей

В Иркутской области завершается масштабный ремонт подъездной дороги к городу Саянск. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке с 3 по 7,4 км — от моста через реку Ока до въезда в город. Это основной путь, связывающий населённый пункт с федеральными трассами и соседними районами.

<p>Фото https://irkobl.ru</p>

Фото https://irkobl.ru

«На приведение в нормативное состояние участка протяженностью 4,4 км выделено 196,8 млн рублей из областного бюджета», — сообщил Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

По его словам, после окончания работ жители и гости города получат безопасную, ровную и долговечную трассу.

Основные работы выполнены на 80%:

  • Выполнена отсыпка обочин;
  • Завершено устройство бортового камня и укладка асфальтобетона;
  • Ведется монтаж освещения вдоль трассы (рядом много садоводств);
  • Обновлено покрытие на автобусных остановках и полосах торможения-разгона.

В ближайшее время подрядчику предстоит установить еще 1,5 км бортового камня и завершить укладку асфальта на левой полосе. После этого начнется завершающий этап: нанесение разметки и замена дорожных знаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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