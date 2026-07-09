Почему самозанятые проигнорировали призыв Соцфонда и сэкономили на пенсии

В 2026 году Соцфонд России рассчитывал собрать от самозанятых граждан по 7 млрд рублей на будущие пенсии и пособия по временной нетрудоспособности. Однако уже по итогам первого квартала поступления оказались ничтожными: на пенсионное страхование поступило всего 574 млн рублей (8,5% плана), а на больничные — 34 млн рублей (0,5%), сообщают "Известия".

Основная причина — высокие суммы страховых взносов (от 70 тыс. рублей) и неясная выгода для граждан с нестабильными доходами.

«Ежегодный платеж от 70 тыс. для многих слишком велик, особенно при нестабильных доходах», — считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Помимо этого, значительная часть самозанятых совмещает неофициальную деятельность с работой по найму, где работодатели уже платят за них взносы.

«Психологически пенсия воспринимается как зона ответственности государства», — отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ситуацию усугубляет низкая рентабельность взносов и отсутствие жестких санкций за отказ. Граждане сохраняют право на минимальную государственную пенсию независимо от участия в программе.

«Даже без добровольных платежей гражданин всё равно может рассчитывать на минимальное обеспечение», — подчеркнула эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Наконец, важную роль сыграло несовершенство административной процедуры: регистрация, расчеты и возвраты остаются громоздкими и плохо адаптированы к современным технологиям.