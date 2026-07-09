Крайснефть открыла продажу бензина для физлиц на восьмой АЗС в Иркутске

Компания «Крайснефть» объявила об увеличении числа заправок, где доступен бензин АИ-92 и АИ-95 для физических лиц. С 9 июля компания «Крайснефть» запустила продажу бензина АИ-92 и АИ-95 для физических лиц на АЗС в посёлке Ново-Лисиха. Оплата принимается наличными и картой.

Фото с сайта https://kraisneft.ru

«Открыта продажа топлива для физических лиц за наличный и безналичный расчет на АЗС 13 Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22», — сообщает пресс-служба компании.

Полный список АЗС Крайснефть, где можно заправиться физическим лицам в Иркутске:

АЗС 13, г. Иркутск, Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22; АЗС 18, г. Иркутск, ул. Сергеева, 19; АЗС 31, г. Иркутск, ул. Челябинская, 36 (Покровский); АЗС 32, г. Иркутск, ул. Ширямова, 19а (Боулинг); АЗС 33, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а (Бумеранг); АЗС 44, г. Ангарск, 14-й микрорайон, стр. 12 (ДОСААФ); АЗС 54, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37; АЗС 55, п. Мамоны, мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

На всех пунктах действуют стандартные ограничения:

Заправка только в бак автомобиля;

Лимит — 30 литров на одно ТС;

Онлайн-заправка отключена;

Возможны кратковременные остановки из-за технического перерыва или слива бензовоза.

Напоминаем, что сегодня, 9 июля, еще одна независимая сеть АЗС БРК объявила о переходе семи своих станций на круглосуточный режим работы (ранее режим был ограничен).

Вчера на совещании президент потребовал, чтобы крупные нефтяные компании снабжали не только собственные заправки, но и независимых продавцов.