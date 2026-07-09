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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Крайснефть открыла продажу бензина для физлиц на восьмой АЗС в Иркутске
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Крайснефть открыла продажу бензина для физлиц на восьмой АЗС в Иркутске

Компания «Крайснефть» объявила об увеличении числа заправок, где доступен бензин АИ-92 и АИ-95 для физических лиц. С 9 июля компания «Крайснефть» запустила продажу бензина АИ-92 и АИ-95 для физических лиц на АЗС в посёлке Ново-Лисиха. Оплата принимается наличными и картой.

<p>Фото с сайта https://kraisneft.ru</p>

Фото с сайта https://kraisneft.ru

«Открыта продажа топлива для физических лиц за наличный и безналичный расчет на АЗС 13 Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22», — сообщает пресс-служба компании.

Полный список АЗС Крайснефть, где можно заправиться физическим лицам в Иркутске:

  1. АЗС 13, г. Иркутск, Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22;
  2. АЗС 18, г. Иркутск, ул. Сергеева, 19;
  3. АЗС 31, г. Иркутск, ул. Челябинская, 36 (Покровский);
  4. АЗС 32, г. Иркутск, ул. Ширямова, 19а (Боулинг);
  5. АЗС 33, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а (Бумеранг);
  6. АЗС 44, г. Ангарск, 14-й микрорайон, стр. 12 (ДОСААФ);
  7. АЗС 54, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37;
  8. АЗС 55, п. Мамоны, мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

На всех пунктах действуют стандартные ограничения:

  • Заправка только в бак автомобиля;
  • Лимит — 30 литров на одно ТС;
  • Онлайн-заправка отключена;
  • Возможны кратковременные остановки из-за технического перерыва или слива бензовоза.

Напоминаем, что сегодня, 9 июля, еще одна независимая сеть АЗС БРК объявила о переходе семи своих станций на круглосуточный режим работы (ранее режим был ограничен).

Вчера на совещании президент потребовал, чтобы крупные нефтяные компании снабжали не только собственные заправки, но и независимых продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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