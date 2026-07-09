Город без трущоб: Иркутск объявил о сносе сотен аварийных домов и строительстве новых районов в рамках КРТ

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил о значительных успехах в реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). За последние годы в городе принято 10 решений по КРТ, из которых семь контрактов уже заключены и находятся в различной стадии реализации.

«Расскажу про ключевые территории, где идёт расселение аварийных домов и в скором будущем появятся новые современные комплексы, социальные учреждения, а горожане улучшат свои жилищные условия», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Вот основные проекты КРТ в Иркутске: