Город без трущоб: Иркутск объявил о сносе сотен аварийных домов и строительстве новых районов в рамках КРТ

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил о значительных успехах в реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). За последние годы в городе принято 10 решений по КРТ, из которых семь контрактов уже заключены и находятся в различной стадии реализации.
«Расскажу про ключевые территории, где идёт расселение аварийных домов и в скором будущем появятся новые современные комплексы, социальные учреждения, а горожане улучшат свои жилищные условия», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Вот основные проекты КРТ в Иркутске:
- Знаменское предместье (ул. Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад, Напольная) — крупнейший проект с дедлайном до 2033 года. Включает участок под школу.
- Район Театральной площади (ул. Театральная, Якоби, Мухиной) — из 31 аварийного помещения уже переехали 27 семей. Предусмотрен участок под социальный объект.
- Микрорайон Флюкова-Звездинская-Миронова — расселено 46 из 51 помещения. Застройщик обязуется предоставить здание для дополнительного образования.
- Район Гончарова-Костычева-Стасова-Обручева — в 2026 году расселяют 32 аварийных помещения, из них 18 уже свободны.
- Район Гаражной-Майской-Кузьмихинский переулок — полное расселение запланировано до 2028 года. Дополнительно застройщик передаст участок под детский сад.
- Гончарная, 10б — проект стартовал в этом году, срок реализации до 31 декабря 2027 года. Помимо жилых домов предусмотрен участок под детский сад и благоустройство территории.
- Кроме того, объявлено о старте приема заявок на участие в аукционе по заключению нового договора КРТ в границах улицы Ударника, 10. «Победитель должен будет за свой счёт расселить и снести два аварийных дома, в которых проживают порядка 50 иркутян. Освобождённое пространство застройщик благоустроит, в том числе обновит коммунальную инфраструктуру», — подчеркнул Руслан Болотов.
- Также 13 июля завершается прием заявок на участие в торгах на право заключения договора КРТ в границах улиц Мухиной-Аносова-Якоби. Реализация проекта позволит улучшить жилищные условия более 30 семей.