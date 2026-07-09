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Где искать бензин? Сбер запустил онлайн-карту работающих АЗС

Сбер представил интерактивную карту АЗС, которая помогает водителям найти заправки с доступным топливом. Сервис уже доступен в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и на сайте банка.

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По данным РБК со ссылкой на пресс-службу Сбера, инструмент охватывает около 23 тысяч станций по всей России. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил что в России 29  тысяч АЗС из которых 20 тысяч принадлежит независимым операторам.

Карта Сбера работает на основе агрегированных платежных данных более чем 100 миллионов клиентов. Пользователи могут увидеть ближайшие точки, где недавно фиксировались покупки бензина или дизеля, выбрать подходящую станцию и сразу построить к ней маршрут через навигацию.

Ранее аналогичный функционал для автомобилистов запустил Т-Банк на базе собственных аналитических данных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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