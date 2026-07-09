Ставки по рыночной ипотеке в июле снизились: что дальше?

К началу июля средняя ставка по рыночной ипотеке, по данным ЦБ, опустилась до 18,7% годовых с более 22–23% на начало года, что обусловлено соответствующей динамикой ключевой ставки. При этом в связи с анонсированными регулятором планами более плавно корректировать монетарные условия тенденция к снижению процентов по кредитам стала менее выраженной. Если Банк России июле оставит свою ставку без изменений удешевления кредитов либо замедлится, лило приостановится.

Коммерческая ипотека демонстрирует признаки оживления на фоне уменьшения процентных ставок. При уровне ниже 20% годовых такой кредит становится экономически оправданным в случаях, когда, например, заемщику необходимо оперативно решить свой жилищный вопрос либо бюджет позволяет ему приобрести жилье только на вторичном рынке. Наш прогноз на оставшуюся часть года предполагает снижение ставок по рыночной ипотеке до диапазона 16,5–17,5% годовых. При реализации ожидания пересмотра ключевой ставки до 12–12,5% к концу года процент по ипотеке мог бы снизиться до 15% годовых, что оказалось бы комфортным для заемщиков, не подпадающих под условия льготных программ.

«Однако если предположить, что ключевая ставка ЦБ РФ, начиная с июля текущего года снижаться больше не будет или регулятор будет вынужден повысить ее на одном из следующих заседаний, текущий уровень ставок по коммерческой ипотеке может оказаться минимумом текущего года», – резюмирует Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.