Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Крайснефть расширила список АЗС в Иркутске, где бензин доступен для физлиц
Логистический кризис: топливный дефицит вынуждает автоперевозчиков повышать ставки
БРК перевела семь АЗС на круглосуточный режим: полный список адресов
Все материалы сюжета

Курсы валют ЦБ РФ на 10 июля: 75,9300 руб/доллар США и 86,5906 руб/евро

ЦБ РФ с 10 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,9300 руб.
  • 1 евро - 86,5906 руб.
  • 10 китайских юаней - 111,6160 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4726 р. (0,62%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7605 р. (0,87%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6030 р. (0,54%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес