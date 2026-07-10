Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июля: 9 926,4297 руб/1 г золота и 142,6200/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 926,4297 руб.

1 грамм серебра - 142,6200 руб.

1 грамм платины - 3 867,9700 руб.

1 грамм палладия - 2 979,0000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 281,8698 р. (2,76%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3400 р. (4,26%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 172,9299 р. (4,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 166,9099 р. (5,31%) .

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