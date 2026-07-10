Затишье на заправках: актуальные цены на бензин и дизель в Иркутске на сегодня, 10 июля

Почти все крупные компании возобновили продажу бензина в Иркутской области физическим лицам, что позволило сократить очереди за заправках. При этом действуют ограничения на отпуск топлива по объему. За последние сутки цены на продукцию почти не изменились — лишь один представитель рынка несущественно поднял стоимость АИ-95. СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива в столице Приангарья и других территориях на 10 июля.
На заправках «КрайсНефть»
АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-98 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)
Дт — 97 рублей (цена не изменилась за сутки)
На АЗС продается бензин АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в объеме 30 литров на один автомобиль. С 9 июля это топливо можно приобрести по следующим адресам:
* Иркутск: ул. Сергеева, 19; ул. Челябинская, 36 (Покровский); ул. Ширямова, 19а (Боулинг); ул. Ширямова, 22а (Бумеранг); ул. Старокузьмихинская, 37.
* Ангарск: 14-й мкр-н, стр. 12 (ДОСААФ).
*Шелехов: 3 мкр., зд. 18 ("Автостанция")
*п. Ново-Лисиха: ул. Трактовая, 22 (Байкальский тр-т, 14 км).
* п. Мамоны: мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино);
* п. Хомутово: ул. Трактовая, д.1А;
* Мельничный тракт, 1,5 км.
Запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости, онлайн-сервисы по заправке временно не работают, запрещен отпуск по топливным картам сторонних компаний.
Возможны временные ограничения на отпуск топлива в связи с техническим перерывом или сливом бензовоза.
На заправках БРК
АИ-92 — 76 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-95 — 80 рублей 30 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-100 — 119 рублей 50 копеек (цена не изменилась за сутки)
Дт — 94 рубля (цена не изменилась за сутки)
Напомним, компания с 3 июля возобновила продажу топлива физическим лицам по всей Иркутской области со следующими ограничениями:
* не более 20 литров бензина АИ-92 или АИ-95 на одно транспортное средство;
* не более 50 литров дизельного топлива — для физлиц;
* не более 150 литров дизельного топлива — для юрлиц;
* действует запрет на продажу топлива в канистры.
Некоторые АЗС по-прежнему работают только для юридических лиц. Ряд заправок продают топливо компаниям сверх лимитов.
Адреса АЗС БРК, которые работают с физическими лицами (всего 13 точек):
* ул. Рабочего Штаба, 48 (работают круглосуточно);
* ул. Баррикад, 60 (работают круглосуточно);
* м-н Ново-Ленино, объездная дорога, 2;
* ул. Кирзаводская, 40 (работают круглосуточно);
* ул. Родниковая, 25 (с. Мамоны);
* м-н Юбилейный, ул. Сеченова, 1Б;
* ул. Коммунистическая, 22 (работают круглосуточно);
* ул. Лермонтова, 93 (работают круглосуточно);
* п. Усть-Орда;
* д. Куда (с. Хомутово);
* г. Шелехов, Култукский тракт, 2а (работают круглосуточно);
* г. Ангарск, ул. Горького (работают круглосуточно);
* г. Ангарск, ул. Декабристов.
Те, кто не работает круглосуточно, обслуживают клиентов в комбинированном режиме: утром — физических лиц, днем — только юридических.
На заправках ОМНИ
АИ-92 — 77 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-95 — 81 рубль 50 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)
Дт — 97 рублей (цена не изменилась за сутки)
В настоящее время возобновлена работа семи АЗС по следующим адресам:
* г. Иркутск, ул. Братская, 7А; ул. Байкальская, 239А; ул. Трактовая, 1А;
* г. Ангарск, Бульварная ул., 1;
* д. Шаманаева, Черемховский район, ул. Трактовая, 4;
* п. Средний, Усольский район, Р-255 «Сибирь», 1790-й км (96-й км), справа;
* с. Баяндай, Баяндаевский район, ул. Шоссейная, 22А.
Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают не более 20 литров на один автомобиль, дизель продается без ограничений. На каждой станции доступность отдельных видов топлива может отличаться.
На заправках «Роснефть»
АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-100 — 95 рублей 5 копеек (цена не изменилась за сутки)
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Дт — 85 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. В связи с повышенным спросом запасы могут заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.
На заправках «Газпромнефть»
АИ-92 — 74 рубля 9 копеек (цена не изменилась за сутки)
АИ-95 — 78 рублей 29 копеек (+ 19 копеек за сутки)
АИ-98 — 119 рублей (цена не изменилась за сутки)
Дт — 99 рублей 79 копеек (цена не изменилась за сутки)
Представитель компании сообщил СИА, что наличие можно узнать только непосредственно на каждой АЗС. Днем ранее продажа бензина компанией физическим лицам не осуществлялась.