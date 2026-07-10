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Доходы России без нефти взлетели на 16%. Почему при этом рекордно вырос дефицит бюджета?

За первые полгода 2026 года федеральный бюджет получил 18,6 трлн рублей — это на 5,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Минфин.

Главный драйвер роста — ненефтегазовые доходы. Они принесли в казну почти 15 трлн рублей (рост на 16,3%). При этом нефтегазовые поступления заметно просели — минус 22,7%, до 3,66 трлн рублей.

Несмотря на падение доходов от сырья, ведомство подчеркивает устойчивость системы. Благодаря «бюджетному правилу» накопленные ранее сверхдоходы и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) компенсируют выпадающие нефтегазовые поступления.

При этом государство активно тратит деньги: расходы выросли сразу на 16,1% и достигли 24,35 трлн рублей. В Минфине такой скачок объясняют оперативным заключением контрактов и авансированием проектов. Из-за опережающего роста расходов дефицит бюджета по итогам полугодия увеличился до 5,73 трлн рублей, превысив прошлогодний показатель января – июня более чем на 2,3 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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