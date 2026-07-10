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Падение ниже 2200: российский рынок акций обвалился, несмотря на дорогую нефть

Российский фондовый рынок вернулся к нисходящей динамике. Индекс МосБиржи пробил зону поддержки 2200–2240 пунктов и завершил основную сессию на отметке 2183,79 пункта (минус 1,67%). Статистика торгов подтверждает слабость покупателей: текущая динамика указывает на то, что рост предыдущих двух дней был лишь техническим отскоком для снятия перепроданности.

Внешние факторы также не дают поводов для оптимизма. Нефть марки Brent, которая в начале недели подорожала с 70 до 80 долларов за баррель, сегодня корректируется почти на 2%. Вслед за сырьем снижаются котировки российских нефтяных компаний. Геополитический фактор остается неопределенным — ожидаемого рынком телефонного разговора между Путиным и Трампом так и не состоялось.

В лидерах падения оказались тяжеловесы индекса. Акции ЛУКОЙЛа полностью растеряли вчерашний рост. Газпром продолжает уверенное снижение, а Сбер готовится к завтрашней дивидендной отсечке. Кроме того, брокеры предупредили инвесторов: с 15 июля вырастут ставки риска для маржинальных позиций по бумагам Сбера, ВТБ и «Аэрофлота».

Среди аутсайдеров дня — МТС и сама площадка «Мосбиржа», однако их падение объясняется исключительно техническими причинами — у обеих компаний сегодня прошел дивидендный гэп.

На валютном рынке пара юань/рубль после скачка на 10% в июне перешла к коррекции: котировки кратковременно опускались ниже отметки 11,15 рубля, но затем вернулись к росту. Если китайская валюта возобновит укрепление, это поддержит акции экспортеров.

На фоне падающего рынка акций индекс государственных облигаций RGBI показывает устойчивость, демонстрируя рост уже третий день подряд.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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