Бензиновый обвал: торги топливом на Петербургской бирже рухнули до исторического минимума

Продажи бензина на Петербургской бирже рухнули до исторического минимума. 8 июля объем торгов составил всего 8,1 тыс. тонн — это падение почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей и на две трети ниже показателей начала лета. Предложений высокооктанового топлива АИ-98 и АИ-100 не было уже второй день подряд, сообщает "Коммерсант".

Рынок столкнулся с двойным ударом. С одной стороны, как минимум девять российских НПЗ находятся на внеплановом ремонте, а часть мощностей пострадала от атак беспилотников. Вице-премьер Александр Новак подтвердил президенту Владимиру Путину, что из-за повреждений производство сократилось, а время ожидания в очереди на заправках выросло на фоне сезонного скачка спроса примерно на треть.

С другой стороны, правительство намеренно «сливает» посредников с биржевых торгов. Чтобы стабилизировать ситуацию, нормативы обязательных продаж для нефтекомпаний временно снизили с 15% до 10%, а независимым АЗС предложили перейти на прямые договоры с производителями вместо покупки через перекупщиков. Идея исходила от главы «Роснефти» Игоря Сечина, однако Национальная ассоциация участников товарного рынка выступала против таких ограничений.

Эксперты предупреждают: биржа перестала быть индикатором реальной стоимости топлива. Из-за низких лимитов цены там практически замерли (71,12 тыс. руб. за тонну АИ-92), тогда как реальные рыночные котировки могут превышать их в 2–2,5 раза. По данным Росстата, розница только за последнюю неделю июня подорожала еще на 2–2,3%. При этом реализация белорусского бензина упала в десятки раз.

Напомним, в России насчитывается около 29 тысяч автозаправочных станций, при этом порядка 20 тысяч из них — почти 70% от общего числа — принадлежат независимым операторам. Именно на поддержку этого сегмента направлены экстренные меры правительства по стабилизации топливного рынка.

Вице-премьер Александр Новак уточнил, что для сдерживания цен и предотвращения дефицита уже введен запрет на экспорт дизельного топлива (действует с 8 июля) и расширяются каналы импорта горючего. Кроме того, в качестве долгосрочного решения рассматривается возможность строительства сети мини-НПЗ в Сибири. Это позволит обеспечить автономность удаленных регионов и снизить логистическую нагрузку на доставку топлива.