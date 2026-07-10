Почему «Шоколадница» позволила франчайзи самим выбирать меню и дизайн

Сеть кофеен «Шоколадница» объявила о переходе на новую концепцию: каждый франчайзи сможет самостоятельно выбирать формат заведений. Это включает свободу дизайна, обслуживания и даже меню. Такое решение вызвано необходимостью адаптации к условиям рынка после ухода множества партнеров, сообщает "Коммерсант".

«За последние полгода компания закрыла полсотни точек. А с 2021 года лишилась больше половины: из 444 кафе продолжают работать лишь 187», — пишет Forbes.

Операционный директор Zotman Pizza Вячеслав Азаров сомневается в эффективности подхода:

«Зачем держать большую кофейню на 100–200 мест, когда можно сделать маленькую на 20, которая принесет столько же?»

Управляющий директор «Шоколадницы» Александр Чижов отметил, что теперь стартовая планка для открытия кафе снижена до 3 млн рублей.

«Любой бизнес под экономическим давлением должен меняться», — соглашается владелец маркетингового агентства «Команда Фирсанова» Анатолий Фирсанов.

Формат в нынешнем виде некоторые эксперты называют устаревшим. Отказ от единой концепции поможет экспериментировать, полагает лидер отдела развития сети суши-ресторанов UP SUSHI Андрей Антоненко:

«Конкуренция в кафе огромная, возможно, максимальная за все время. "Шоколадница" не только проигрывает, но и пытается выстроить привлекательную бизнес-модель для покупателей франшизы».