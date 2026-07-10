Почему «Шоколадница» позволила франчайзи самим выбирать меню и дизайн

Сеть кофеен «Шоколадница» объявила о переходе на новую концепцию: каждый франчайзи сможет самостоятельно выбирать формат заведений. Это включает свободу дизайна, обслуживания и даже меню. Такое решение вызвано необходимостью адаптации к условиям рынка после ухода множества партнеров, сообщает "Коммерсант".
«За последние полгода компания закрыла полсотни точек. А с 2021 года лишилась больше половины: из 444 кафе продолжают работать лишь 187», — пишет Forbes.
Операционный директор Zotman Pizza Вячеслав Азаров сомневается в эффективности подхода:
«Зачем держать большую кофейню на 100–200 мест, когда можно сделать маленькую на 20, которая принесет столько же?»
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Управляющий директор «Шоколадницы» Александр Чижов отметил, что теперь стартовая планка для открытия кафе снижена до 3 млн рублей.
«Любой бизнес под экономическим давлением должен меняться», — соглашается владелец маркетингового агентства «Команда Фирсанова» Анатолий Фирсанов.
Формат в нынешнем виде некоторые эксперты называют устаревшим. Отказ от единой концепции поможет экспериментировать, полагает лидер отдела развития сети суши-ресторанов UP SUSHI Андрей Антоненко:
«Конкуренция в кафе огромная, возможно, максимальная за все время. "Шоколадница" не только проигрывает, но и пытается выстроить привлекательную бизнес-модель для покупателей франшизы».