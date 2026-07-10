Жители Иркутской области накопили в банках почти 650 млрд рублей

Жители Иркутской области к 1 июня 2026 года разместили на банковских вкладах и счетах почти 648 миллиардов рублей (без учёта счетов эскроу), сообщает пресс-служба Отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

За год сумма увеличилась на 81,7 миллиарда рублей, что составляет почти 15% роста, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам. В середине 2025 года банки предлагали ставки до 18% годовых, тогда как к июлю 2026 года максимальные ставки снизились до чуть менее 13%.

«Процентные ставки по вкладам остаются привлекательными для людей, хоть постепенно и снижаются. В любом случае полученные проценты перекроют общий рост цен за это время. Конечно, при таких условиях людям выгодно открывать вклады и не торопиться с крупными покупками. Рост вкладов в нашем регионе — это логичный результат действия высокой ключевой ставки. Сейчас она снижена до 14,25%, а год назад она была 18%. Снижение спроса даёт умеренный рост цен и соответственно снижение инфляции», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Ранее аналитики агентства Bloomberg Economics представили прогноз по денежно-кредитной политике России. По их оценкам, цикл смягчения продолжится до конца текущего года, однако темпы снижения замедлятся. К концу 2026 года ключевая ставка опустится до 13%, а к концу 2027 года достигнет психологически важной отметки в 10%.