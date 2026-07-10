Продажи бензина на бирже рухнули до исторического минимума: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: продажи бензина на бирже рухнули до исторического минимума, ставки по рыночной ипотеке в июне продолжили снижаться, Минэкономики предложило продавать неиспользуемую сетевую мощность онлайн, а в Иркутске одна из сетей АЗС перешла на круглосуточный режим работы. Подробнее – в обзоре СИА.

Падение продаж

Продажи бензина на Петербургской бирже 8 июля сократилась до 8,1 тыс. тонн – это минимум за всю историю площадки. Замедление торгов связано с готовящимися изменениями в правилах игры: власти планируют исключить посредников из цепочек поставок и обязать независимые НПЗ заключать договоры напрямую с крупными нефтяными холдингами. Хотя такие изменения призваны помочь независимым участникам рынка, их эффективность будет зависеть от того, насколько выгодными окажутся цены в новых контрактах, отмечают аналитики Ъ.

Ставки опускаются

Ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили постепенно снижаться. «В ипотечном сегменте в мае возобновилось снижение ставок по рыночным кредитам, что привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки на 0,1 п.п., до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. По оперативным данным, в июне ставки по рыночной ипотеке продолжили плавно снижаться», – прокомментировали в ЦБ РФ.

Мощности онлайн

Минэкономразвития инициировало создание механизма купли-продажи неиспользуемых мощностей электросетей. Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство готовит проект онлайн-платформы, где крупные промышленные потребители (с мощностью оборудования от 670 кВт) смогут реализовывать излишки резерва. Инструментом сделок станут цифровые сертификаты (УЦП), а оператором системы, вероятнее всего, выступят «Россети».

Бензин круглосуточно

Сеть АЗС БРК объявила о переводе семи заправок – пяти в Иркутске и по одной в Шелехове и Ангарске – на круглосуточный режим работы. Решение принято после пополнения запасов топлива. Остальные пункты сети работают в комбинированном режиме. «С утра на этих АЗС действуют лимиты для физических лиц. После их исчерпания заправки работают только с юридическими лицами. На этих станциях также больше дизельного топлива», – пояснили в компании.

Завершение поисков

Очевидцы обнаружили тело второго мужчины на берегу реки в селе Баклаши в Шелеховском округе вечером 9 июля. Родственники уже опознали погибшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Напомним, двое мужчин погибли во время туристического сплава на надувных лодках – они хотели спасти ребенка, который зашел в воду без жилета, но не смогли выбраться на берег.