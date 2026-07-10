Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Затишье на заправках: актуальные цены на бензин и дизель в Иркутске на сегодня, 10 июля
«КрайсНефть» открыла еще четыре АЗС, где ведётся продажа топлива для физлиц
Бензиновый обвал: торги топливом на Петербургской бирже рухнули до исторического минимума
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку), так и рыночный кредит стороннего банка.

Новый выдаваемый кредит состоит из льготной и рыночной частей, максимальная совокупная сумма кредита – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 30 млн рублей, для остальных регионов – 15 млн рублей.

  • Рефинансирование комбокредита – можно рефинансировать комбокредит стороннего банка с льготной частью в сумме фактического остатка в пределах 12 млн рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн – для других регионов, и рыночной частью, превышающей этот лимит и составляющей от 10 до 60% в общей сумме нового кредита. Минимальная сумма кредита – 3 млн для всех регионов.
     
  • Рефинансирование рыночного кредита – новый кредит можно получить на сумму от 13 млн рублей (в том числе льготная часть 12 млн рублей) для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, от 6,5 млн рублей (в том числе льготная часть 6 млн рублей) – для других регионов. Рыночная часть – 1 – 18 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 0,5 – 9 млн рублей для других регионов.

Читайте также:

Ставки по рыночной ипотеке в июле снизились: что дальше?
9 июля 2026
Ипотечный шторм: как спрос на кредиты взлетел на 47% за один летний месяц
8 июля 2026

Новый кредит выдается на срок от 3 до 30 лет, но не более остатка срока рефинансируемого кредита (при рефинансировании комбокредита на комбокредит). Полная стоимость кредита (ПСК) – 18,198% – 26,599% годовых. Ставка льготной части кредита – от 6,00% годовых, рыночной части кредита – от 18,50% годовых. Есть надбавка 1% при отсутствии страхования жизни. Средневзвешенная ставка – от 6,96 до 14,50% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на uralsib.ru в разделе Частным лицам/ Ипотека/Рефинансирование. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. erid:2Vfnxvmmb6T

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2026, последние новости ":
Все материалы сюжета (1138)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес