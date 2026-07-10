«КрайсНефть» открыла еще четыре АЗС, где ведётся продажа топлива для физлиц

«Компания "КрайсНефть" сообщила, что с 10 июля открыта продажа топлива для физических лиц за наличный и безналичный расчет еще на четырех АЗС — по Байкальскому тракту (14 км), в поселке Хомутово, по Мельничному тракту (1,5 км) и в Шелехове на «Автостанции». Таким образом, сейчас бензин доступен на 11 АЗС.
Полный список АЗС "КрайсНефть", где ведется продажа топлива для физических лиц:
- АЗС 13, Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22
- АЗС 19, п. Хомутово, ул. Трактовая, д.1А
- АЗС 20, Мельничный тракт, 1,5 км.
- АЗС 47, г. Шелехов, 3 мкр., зд. 18 ("Автостанция")
- АЗС 18, г. Иркутск, ул. Сергеева, 19
- АЗС 31, г. Иркутск, ул. Челябинская, 36 (Покровский)
- АЗС 32, г. Иркутск, ул. Ширямова, 19а (Боулинг)
- АЗС 33, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а (Бумеранг)
- АЗС 44, г. Ангарск, 14-й микрорайон, стр. 12 (ДОСААФ)
- АЗС 54, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37
- АЗС 55, п. Мамоны, мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино)
На АЗС по-прежнему действуют ограничения:
- запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости;
- лимит отпуска — не более 30 литров на один автомобиль;
- онлайн-сервисы по заправке временно недоступны;
- приостановлен отпуск топлива по топливным картам сторонних компаний.
Напомним, на совещании правительства президент потребовал, чтобы крупные нефтяные компании снабжали не только собственные заправки, но и независимых продавцов.