«КрайсНефть» открыла еще четыре АЗС, где ведётся продажа топлива для физлиц

«Компания "КрайсНефть" сообщила, что с 10 июля открыта продажа топлива для физических лиц за наличный и безналичный расчет еще на четырех АЗС — по Байкальскому тракту (14 км), в поселке Хомутово, по Мельничному тракту (1,5 км) и в Шелехове на «Автостанции». Таким образом, сейчас бензин доступен на 11 АЗС.

Полный список АЗС "КрайсНефть", где ведется продажа топлива для физических лиц:

АЗС 13, Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22 АЗС 19, п. Хомутово, ул. Трактовая, д.1А АЗС 20, Мельничный тракт, 1,5 км. АЗС 47, г. Шелехов, 3 мкр., зд. 18 ("Автостанция") АЗС 18, г. Иркутск, ул. Сергеева, 19 АЗС 31, г. Иркутск, ул. Челябинская, 36 (Покровский) АЗС 32, г. Иркутск, ул. Ширямова, 19а (Боулинг) АЗС 33, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а (Бумеранг) АЗС 44, г. Ангарск, 14-й микрорайон, стр. 12 (ДОСААФ) АЗС 54, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37 АЗС 55, п. Мамоны, мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино)

На АЗС по-прежнему действуют ограничения:

запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости;

лимит отпуска — не более 30 литров на один автомобиль;

онлайн-сервисы по заправке временно недоступны;

приостановлен отпуск топлива по топливным картам сторонних компаний.

Напомним, на совещании правительства президент потребовал, чтобы крупные нефтяные компании снабжали не только собственные заправки, но и независимых продавцов.