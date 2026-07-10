«Не получилось»: кондитерская La Tarte закрылась в 130-м квартале Иркутска

В Иркутске закрылась кондитерская La Tarte, которая работала в 130-м квартале. Об этом рассказали владельцы заведения в соцсетях. Решение о запуске филиала на этой площадке, по их словам, было необдуманным, в связи с чем возникли трудности.

«130-й – это вообще уникальное место. Наверное, самое красивое в нашем городе. Мы очень хотели сюда попасть и попали! Причем попали в самый красивый дом. Мы не посмотрели, что здесь площадь, которая нам не подходит. Здесь 50 метров квадратных, и больше здесь никак. Мы не посмотрели на многие факторы, вот просто нам хотелось очень, и мы открылись», – рассказала основательница кофейни Наталья Васильева.

Накануне, 7 июля, работу кондитерской прекратили – решение о закрытии оказалось обдуманным и взвешенным.

«У нас был такой эмоциональный порыв зимой, когда начали резко все закрываться в панике и в принципе в связи с экономической ситуацией в стране. Но мы решили, что не будем на горячую принимать решение, мы остаемся, еще подумаем, посмотрим, покрутим, попробуем. Но не получилось. Мой очередной "Порш" уехал», – добавила Наталья Васильева.

Другие филиалы кондитерской, расположенные на Маршала Жукова, в «Цветном парке», на улицах Депутатская и Лермонтова, продолжают работать.

Сеть кондитерских La Tarte была запущена в период пандемии коронавируса. Несмотря на вызовы и трудности, владельцам удалось развить бизнес.